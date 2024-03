Bydlí na cool adresách, nosí cool oblečení. Nové romány o životě v New Yorku nadchly sociální sítě. Stojí za přečtení?

Někdo by možná starosti hrdinů nových románů nazval posměšně problémy prvního světa. Jsou dobře finančně zajištění, bydlí v bohatých newyorských čtvrtích, sendviče s avokádem snídají pomalu každé ráno a nejvíc je trápí, co si se svým bohatstvím počít.

Díla spojuje i rozruch, který chytrým marketingem i čtenářskými reakcemi vzbudila na sociálních sítích: ač na čtenářském fóru Goodreads se v případě obou pohybuje hodnocení mezi 3,5 až čtyřmi body z pěti, účty bookstagramerů přetékají nadšením nad hloubkou těchto knih a tím, jak se dotýkají lidských srdcí. Opravdu jde o tak výjimečná díla?

Satira v mezích

Zdálo by se, že Kleopatra a Frankenstein a Dům na Pineapple Street jsou typické současné romány s typicky soudobými problémy. Jenže při bližším pohledu se ukáže, že jen navazují na dlouhou historii podobných děl, která i v českých překladech vycházela už hluboko před rokem 1989.

Jejich české čtenáře uvyklé nuznému životu v reálném socialismu mohly fascinovat americké domácí koktejly o páté i neustálé výlety newyorské vyšší společnosti do luxusních restaurací či na nákladné večírky.

Nová díla tak jdou často zdánlivě ve stopách románů F. S. Fitzgeralda či Edith Wharton či jejich pozdějších následovníků, chybí jim ale hloubka těchto literárních klasik a také přiléhavost jejich výpovědi o době svého vzniku.

V obou případech jde o obdobu klasické červené knihovny, v níž čtenáři s trochou závisti nahlížejí do světa bohatých, do kterého by jinak mnozí z nich proniknout nedokázali. A obvykle se tu podobný životní styl také lehce satirizuje. Ale ne tolik, aby si čtenář nemohl jejich hrdiny zamilovat, alespoň na chvíli. A to je i případ aktuálních děl z nakladatelství Host a Slovart.

Dům na Pineapple Street

Debut Jenny Jackson Dům na Pineapple Street vydal Host v překladu Agáty Hamari. Uvozuje jej citát z New York Times o tom, že mileniálové se budou účastnit největšího mezigeneračního transferu bohatství v americké historii. To ovšem část hrdinů románu spíše trápí – a pokusí se rodinných majetků zbavit.

Román začíná jako telenovela o třech dobře zajištěných ženách, jejichž životy se točí kolem honosného domu v Brooklynu. Pracují v cool zaměstnáních na cool adresách, bydlí v cool bytech a oblékají se do cool oblečení.

Georgiana a Darley jsou sestry, Sasha je jejich švagrová provdaná za jejich bratra Corda. Darley a Cord jsou podle Georgiany „geriatrickými