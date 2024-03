Závislost na kryptoměnách jako odraz osobní krize. Na festival Jeden svět se řítí film Bull Run

Už 20. března začíná 26. ročník Mezinárodního filmového festivalu Jeden svět. Na lidská práva nahlíží čerstvou optikou, například skrze českou survivalovou videohru nebo příběh španělské režisérky Any Ramón Rubio, která se během natáčení snímku o kryptoměnách stala na obchodování sama závislou. Bull Run označuje finální fázi investičního cyklu, kdy cena a poptávka dosahují vrcholu. Ve stínu nových maxim, kterých Bitcoin v uplynulých týdnech dosahuje, je tak stále aktuální. Svěží autoportrét režisérka přibližuje v rozhovoru s festivalovým týmem.

Váš film na sebe upoutal způsobem, jakým byl financován…

Náš film byl tokenizován – skrze 99 soukromých investorů a jejich příspěvky ve výši od 500 do 50 000 dolarů, které jim umožnily držet podíl. Myslím, že jsme tímto inovativním způsobem otevřeli novou cestu, jak lze vybírat peníze nejen na natáčení. V našem případě jsme navíc potřebnou částku sehnali během rekordních 24 hodin. To je podstatně méně než dva nebo tři roky, které může proces financování filmu běžně zabrat.

Kdy jste se poprvé začala zajímat o kryptoměny a kdy jste je začala brát vážně?

O Bitcoinu jsem slyšela před mnoha lety, ale celá myšlenka kryptoměn mi přišla šílená. Průlom přišel až během první vlny covidu, kdy jsem měla o hodně víc volného času, spoustu starostí s nastupující inflací a kamarádku, která trvala na tom, že bych se o kryptoměny měla více zajímat. Myslím si, že kromě nadbytku volného času jsem se tou dobou také začala více adaptovat na moderní technologie. Ve Španělsku se práce na dálku do pandemie prakticky nevyužívala – na všechny schůzky jsme se scházeli “fyzicky”. Jakmile se toto dogma změnilo, začaly z toho těžit také kryptoměny.

Ve filmu využíváte inscenované i autentické záběry. Nebála jste se, že se Bull Run kvůli dramatizaci změní ve fikční snímek?

Kdybych vám to řekla, musela bych vás zabít. (smích) Největší výzvou bylo najít rovnováhu mezi osobním životem a technickými informacemi. Bylo také náročné vidět sebe samotnou jako filmovou postavu. Musela jsem se naučit opustit své ego. Teprve ve střižně jsem začala vnímat silné paralely mezi mým příběhem a závislostí na obchodování s kryptoměnami. Takové je kouzlo dokumentů – jde o živý materiál, který se až do okamžiku, kdy je střih hotový, stále vyvíjí.

Součástí filmu je také edukativní složka. Vnímáte, že jste v okamžiku, kdy u vás propukla “kryptoměnová horečka”, nebyla dostatečně vzdělaná?

Určitě, je to jeden z velkých problémů vzdělávacího systému ve Španělsku i dalších zemích. Mladí lidé jsou finančně negramotní – spousta lidí nerozumí ani vlastní výplatě, netuší, kolik daní odvádí, kolik přispívají na sociální zabezpečení nebo jaký typ hypotéky je pro ně výhodný, pokud ji chtějí. To všechno nás v životě ovlivňuje mnohem více než jiné vědomosti, které během školní docházky získáváme.

Proč se lidé podle vás tolik bojí, že jim něco uteče? FOMO je pro obchod s kryptoměnami charakteristické…

Stává se nám to všude – nejsme schopni nechávat zprávy na WhatsAppu a jiných sítích nepřečtené déle než dvě hodiny, po probuzení jako první saháme po telefonu a zjišťujeme, co nám uteklo. Když se strach ze zmeškání (FOMO) střetne se světem investic, nevěstí to nic dobrého – často nakupujeme něco impulzivně až ve chvíli, kdy je to již nadhodnocené. V osobním životě to pak platí dvojnásob.

V roli “učitelky” se ve filmu objevujete vy. Vaše krkolomná zkušenost se ale s “akademickým přístupem” nedá příliš srovnávat…

Nejdůležitější bylo ukázat, že hranice Bitcoinu daleko přesahují onu lákavou spekulativní vrstvu, kterou západní média tak propírají. Že existují země, jejichž obyvatelé nemají přístup k bankovnictví a kryptoměny jim ho umožnily nebo že mohou pomoci ženám v osobní emancipaci.

Jaký vzkaz máte pro ty, které obchod s kryptoměnami ovlivnil?

Když jsem se začala zajímat o kryptoměny, jako první upoutalo mou pozornost, že mohu něco koupit za 1 euro a o několik měsíců později může být původní hodnota desetinásobná. Nemyslela jsem na to, že by se jejich hodnota mohla také hodně snížit. Kryptoměny jsou fascinující, ale lidé by se první měli informovat a vzdělávat. Pokud si něco pořizujete jen proto, abyste rychle zbohatli, dost možná se do toho pouštíte ze špatných důvodů.

Snímek Bull Run se představí na 26. ročníku Mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět, který proběhne od 20. března do 21. dubna 2024 v Praze a 47 městech po celém Česku. V rámci programu se divákům letos poprvé představí také hrané filmy, které doplní dokumentární a VR paletu děl s lidskoprávní tematikou.

Více informací na www.jedensvet.cz.