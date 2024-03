I protestní účast pomohla legitimizovat Putina. Proč jsem bojkotovala absurdní volební divadlo

To bylo řečí! O „volbách“ v Rusku se diskutovalo, jako by tentokrát mělo být všechno jinak. Jasně… Od roku 2000 volby o ničem nerozhodovaly a v době války by najednou měly? Jako vážně? Očividně ano. Protože fronty k volebním místnostem v zahraničí byly obrovské. Nečekala jsem, že uvidím tolik uvědomělých a zodpovědných krajanů, kteří myslí na budoucnost své země a jdou k „volbám“ zdravému rozumu navzdory. Oproti nim jsem bezohledná hulvátka, která na tuto svatou povinnost ruského občana zvysoka kašle.

Nu což, budu upřímná. Vyměnila jsem privilegia svého ruského pasu, díky němuž jsem mohla „změnit“ osud země, za výdobytky, které mi poskytl Západ, tedy Netflix, pivo a