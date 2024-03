Jak Rusko volilo a nevolilo Putina: nával v pravé poledne, pastevci sobů a poslušní zaměstnanci

Nejméně patnáct trestních oznámení za to, že volič polil volební urnu barvou nebo dokonce zkusil zapálit volební místnost. Několik milionů poslušných voličů, pár odměněných za aktivitu a loajalitu – někdo sušenkami, jiný automobilem. Desítky policejně zadržených, nejméně jedna studentka ve vazbě. A obrovské fronty v pravé poledne jako důkaz toho, že tohle opravdu prezidentské volby nebyly.

Byl to jeden z nejtěžších úkolů, jaký ruská policie během mnohaleté vlády prezidenta Vladimira Putina dostala: zabránit protestu, který vypadá jako prezidentské volby.

Akce „V poledne proti Putinovi“ se stala v celkově nezajímavém, třídenním prezidentském klání, jehož vítěz byl předem znám, jedním z mála vzrušujících momentů. Vymyslel ji ruský opoziční politik z Petrohradu Maxim Reznik a její výhodou je, že účast v protestu nevyžaduje žádnou velkou odvahu. Stačí dělat dojem, že jdu hlasovat, a to zrovna v neděli ve 12 svého času (Rusko je rozděleno do 11 časových pásem plus má volební místnosti v zahraničí).

Při pohledu do nešťastných tváří policistů, kteří se snažili rozlišit, kdo z lidí v dlouhých, někde předlouhých frontách „porušuje“ zákon a účastní se nepovolené akce, a kdo přišel oddaně dát hlas Vladimiru Putinovi a jen náhodou se připletl k téhle „rošťárně“, bylo zřejmé, že jsou zmateni a roztrpčeni.

Pokud se ovšem volič