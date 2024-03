České zbraně se nadále dostávají na ruský trh. Údaje z vývozní databáze odhalily jejich novou cestu

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu se do Ruska oficiálně dovezlo třináct tisíc střelných zbraní a 8,9 milionu nábojů vyrobených na Západě a podléhajících sankcím. Vyplývá to z výpočtů ruského exilového investigativního serveru Insider. Dovezly se i zbraně z Česka. Necelá tisícovka sportovních pistolí, náboje a zhruba dva tisíce pušek. Redakce serveru Investigace.cz identifikovala jednu z cest, jejímž prostřednictvím české zbraně do Ruska putují navzdory embargu. Odhalila i ruskou firmu, která má stále vazby na české zbrojaře.