Jako lékaři máme jít příkladem, kritizují Svobodu sněmovní a profesní kolegové z výboru

Pražský primátor a poslanec Bohuslav Svoboda (ODS) ve středu překvapil své kolegy poslance, když na jednání zdravotnického výboru řekl, že má za sebou nedávno prodělaný černý kašel. Ti nyní říkají, že jako lékař by měl jít příkladem a chovat se odpovědněji.

„Beru to jako výraz dost velké bezohlednosti,“ řekla zpětně ke Svobodově výstupu na sněmovním zdravotnickém výboru jeho sněmovní i profesní kolegyně, poslankyně a pediatrička Romana Bělohlávková (KDU-ČSL).

Svoboda podle ní nebral ohled na své kolegy, když si nevzal roušku a účastnil se tříapůlhodinového jednání. „Za mě tam vůbec neměl co dělat nebo měl mít celou dobu respirátor. Takhle to být nemá, obzvlášť když je to doktor, a ještě člověk, na kterého se kouká tolik lidí,“ je přesvědčená poslankyně z Vysočiny.

Souhlasí s ní i další lékař a člen zdravotnického výboru