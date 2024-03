Studio N: Sebesoucit. Když jste sami sobě kamarádem

Vzpomeňte si na poslední situaci, kdy se vám něco vůbec nepovedlo. Co se vám tehdy honilo hlavou? Myšlenka, že k sobě máme přistupovat laskavě a vnímavě, může znít na první poslech trochu banálně. To, co dlouhá léta šířily duchovní tradice nebo self-help knihy, dnes ale potvrzuje i empirický výzkum: Sebesoucit se vyplácí. Jak si ho nesplést se sebelítostí? Ptáme se redaktorky Deníku N Karolíny Klinkové.