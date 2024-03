Zmínka o Pitrovi vyvolala přestřelku mezi Hřibem a Witowským. Co se děje kolem projektu Nové Holešovice?

Zmínka o odsouzeném podnikateli Tomáši Pitrovi v policejních dokumentech týkajících se developerského projektu Nové Holešovice stála za novou přestřelkou mezi pražským náměstkem pro dopravu Zdeňkem Hřibem (Piráti) a šéfem dopravního podniku Petrem Witowským. Zatímco Hřib chtěl, aby dopravní podnik vystoupil ze společného developerského projektu s firmami Karlín Group a CPI Property Group, Witowski to v dopise odmítl. Popisujeme, v jakých souvislostech policejní materiály Pitra zmiňují a co o projektu říká on sám.