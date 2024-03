Pořád náhoda, nebo už trend? Druhý rok po sobě vzrostl počet vražd. I bez střelby na fakultě jich bylo nejvíc za devět let

V Česku byl v roce 2023 už druhým rokem po sobě patrný nárůst počtu vražd. Platilo by to přitom i bez mimořádné tragédie, k níž došlo těsně před Vánocemi v Praze. Činy vraha z filozofické fakulty, které si vyžádaly 17 obětí, totiž ve statistice figurují „jen“ jako tři vraždy. Podle sociologů je těžké odhadnout, zda jde už druhým rokem o náhodu, nebo je to začátek trendu.