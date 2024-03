Právo na potrat. Proč ho Francie zakotvila v ústavě, jak chce ovlivnit svět a v čem je háček

„Mé tělo, má volba,“ svítil ten večer nápis na Eiffelově věži v Paříži. Kolem ní se shromáždily stovky lidí bojujících za reprodukční práva žen a živě sledovaly zákonodárný proces obou komor francouzského parlamentu, který v tu chvíli probíhal ve Versailleském paláci. Dodatek ústavy, který garantuje svobodu žen podstoupit interrupci, podpořilo 780 z 925 zákonodárců, proti němu jich hlasovalo pouze 72.

Poté co byl výsledek oznámen, se v hlavním městě i mimo něj v ulicích slavilo. „Znám spoustu žen, které tento průlom silně rozrušil. Jedna má kamarádka mi poslala Snap, na kterém v koupelně pláče radostí,“ řekla Tamina Poncin, francouzská studentka politologie na Sciences Po Aix, která se mimo jiné zabývá rovnoprávností žen.

„Jde o zásadní krok. Krok, který se zapíše do dějin,“ promlouval k poslancům a senátorům premiér Gabriel Attal. „Pronásleduje nás utrpení a vzpomínky na mnoho žen, které svobodné nebyly. Máme morální dluh vůči všem ženám, které trpěly. Dnešní doba musí na historii reagovat. Zakotvit toto právo v naší ústavě znamená udělat čáru za tragédiemi minulosti, za utrpením a bolestí. Zabráníme dalším útokům na ženy. Nezapomínejme, že útlak se může opakovat. Jednejme proto tak, aby se to nestalo – aby k tomu už nikdy nedošlo. Říkám všem ženám u nás i v zahraničí, že dnes začíná éra naděje,“ pronesl.

Fierté française, message universel. Célébrons ensemble l’entrée d’une nouvelle liberté garantie dans la Constitution par la première cérémonie de scellement de notre histoire ouverte au public. Rendez-vous ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. pic.twitter.com/dcwniEPei4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 4, 2024

Tweet, v němž prezident Macron označil přijetí změny ústavy za „univerzální poselství“.

Přestože Deklaraci práv člověka a občana přijala už v roce 1789, nebyla Francie ve skutečnosti zrovna historickým premiantem v právech žen.

Volební právo získaly teprve v roce 1944, tedy o téměř tři desetiletí později než v některých jiných západoevropských zemích.

Dekriminalizaci potratu prosadila v roce 1975 tehdejší ministryně zdravotnictví, přeživší holokaustu a feministka Simone Veil, která se stala symbolem francouzské emancipace. Právní normě se tak dodnes přezdívá Veilové zákon.

„Je pravda, že Francie nebyla nutně průkopníkem, ale toto vítězství ukazuje, že se ženám a feministkám podařilo Francii změnit. A samozřejmě v tom nejsou samy. Podporují je organizace občanské společnosti i široká veřejnost,“ popsala francouzská socioložka Hazal Atay.

„Hlas žen byl skutečně vyslyšen. Umožní jim to vyřešit problémy, jako jsou nechtěné děti, protože pokud se dítě narodí bez rodičovské lásky, může to v budoucnu způsobit citové potíže. Je to také způsob, jak zachránit životy tisíců žen. V některých zemích dnes stále dochází k nuceným sňatkům od útlého věku. Pokud budou potraty zahrnuty do ústavy i v dalších zemích, pomůže to předejít určitým situacím. Navíc si myslím, že potraty se týkají žen, takže je na nich, aby se rozhodly, co chtějí, nebo nechtějí,“ vítá rozhodnutí parlamentu osmnáctiletá studentka umění Louneciana.

Návrh změny předložila předloni v listopadu Mathilde Panot, lídryně krajně levicové strany Nepoddajná Francie. Šlo o reakci na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA zrušit verdikt Roe vs. Wade, tedy federálně zaručené právo na potrat ve Spojených státech. Ve Francii se tehdy objevily obavy z možného šíření tohoto trendu.

Jako jedno ze svých silných témat převzal návrh prezident Emmanuel Macron, který se minulý rok při