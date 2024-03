Babiš má 39 procent, Babiš má 31 procent. Vysvětlujeme, proč se dva volební modely mohou tak výrazně lišit

V posledních dnech publikovaly dvě renomované výzkumné agentury – Kantar CZ pro Českou televizi a Median – své únorové volební modely. Ty se velmi výrazně liší.

Nejprve se mohlo zdát, že sněmovní opoziční hnutí ANO a SPD rok a půl před volbami téměř sahají po ústavní většině (Kantar CZ). Následně se pro změnu ukázalo, že by pět stran vládní koalice získalo v součtu více hlasů než Babiš s Okamurou dohromady (Median).

Na první pohled viditelný rozdíl je zejména u podpory hnutí ANO. To si ve všech šetřeních v posledních měsících vede velmi dobře, podařilo se mu prolomit dřívější strop a postupně nasbíralo nové voliče.

Šetření Kantaru zjistilo, že se mu to v únoru podařilo až do té míry, že by získalo téměř 40 procent hlasů. Naproti tomu podle Medianu by podpora pro Babiše a jeho tým spíše stagnovala. Získal by velmi solidních 31 procent, z pohledu podpory minulých měsíců by to ale pro nejsilnější opoziční stranu nebyl kdovíjaký výsledek.

Nabízí se tak otázka, jak je možné, že se dva průzkumy ze stejného měsíce o tolik liší.

Pohled na volební modely obou agentur ukazuje, že