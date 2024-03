11 + 1 tipů na nové knihy, které vám pomohou vychovat z dětí dobré dospělé

Na děti čeká v jejich životech řada nástrah. Musí se naučit obstát v dětském kolektivu, naučit se empatii, vybudovat si dobrá přátelství a leckdy se vyrovnat i s traumatickými okamžiky.

Ale třeba i rozeznat, která houba je jedlá, která havěť nebezpečná, jak nalézt dobrou poezii i smysl pro humor a že láska k fantazii je dar, který si musí hýčkat.

A také zda ony samy jsou vlastně holka, kluk nebo něco mezi tím nebo proč je někdy maminka fakt strašně unavená. Nové knihy napsané a ilustrované převážně českými autory a určené českým čtenářům jim v řadě z těchto často náročných životních událostí mohou pomoci.

Jak se naučit empatii: Blbá Vendula

Vendula si šlape na jazyk a šišlá jako mimino.

Vendula chrochtá, když se směje.

Vendula se může vzteky pominout, když není po jejím.

Vendula se nedělí.

Vendula je blbá.

Říkají to všichni. Co říkají všichni, je pravda.

Tak to je, ne?

Hned první strana knihy Blbá Vendula od Noemi Cupalové a Evy Horské napoví, o co v ní půjde především. Vendula žije sama s mámou, zatímco její táta bydlí s jinou mámou a jinou holkou.

Vlastně není divu, že Vendulu všechno štve – džus od mámy každé ráno vylévá do kanálu, spolužáky pohrdá a oni pohrdají jí. Vendula se ocitá v začarovaném kruhu (sebe)nenávisti, nikdo s ní nechce nic mít, a proto ani ona nechce mít nic s nikým.

Pak se na další stránce knížky zjeví