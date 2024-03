Řekl jsem Putinovi, ať zastaví palbu. Mlčel

Grigorij Javlinskij je poslední na svobodě a poslední žijící z lídrů liberálnědemokratického tábora v Rusku. Nebo také poslední z opozičních politiků, kterého pustili do Kremlu a kterému naslouchal prezident Putin. „Všeho do času,“ řekl v rozhovoru, který Deníku N poskytl z Moskvy, vědom si rizik, jež takový počin přináší.

Byl pozdní večer, když Grigorije Javlinského přivezli do Kremlu. Dvaasedmdesátiletý politik rychle prošel do útrob sídla hlavy státu, aniž by s kýmkoliv prohodil slovo.

Možná by se svět o této zvláštní, tajemné schůzce dvou mužů, kteří oba chtěli stanout v čele země, ale povedlo se to jen jednomu z nich, ani nedozvěděl, kdyby Javlinského nezahlédl dvorní pracovník médií ruského prezidenta Andrej Kolesnikov.

Javlinského noční návštěvu Kremlu později potvrdila i tisková služba jeho domovské politické strany Jabloko. Zato tisková služba prezidenta se o jednání nezmínila ani slovem, ani fotografií. Byť veškeré schůzky hlavy státu pečlivě monitoruje. Tuto ne.

Putin s Javlinským mluvili beze svědků, bez kamer, bez poradců a bez médií. Není známo, že by ruský vůdce od zahájení velké invaze v únoru 2022 přijal jiného demokratického politika.

O čem jste hovořili?

O Ukrajině.

A o prezidentských volbách ne?

Ale prosím vás, vůbec. Kromě vás volby v Rusku nikoho nezajímají.

Ve svém posledním článku na téma ruské války proti Ukrajině naléhavě vyzýváte k zastavení bojů. Za současného stavu by to ale bylo Rusko, které by mohlo oslavovat vítězství, jakkoliv původních cílů – změny režimu v Kyjevě – nedosáhlo. Okupuje ale 20 procent ukrajinského území – Krym, azovské pobřeží, přístav Mariupol… Opravdu si myslíte, že za této situace Ukrajinci mají začít vyjednávat?

Ale