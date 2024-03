Papež František minulý týden řekl, že Ukrajina by měla nabrat odvahu „vyvěsit bílou vlajku a vyjednávat“. Bývalý americký prezident Donald Trump zase údajně tvrdí, že válka na Ukrajině skončí, pokud Ukrajina od USA „nedostane ani cent“. Slova o tom, že pokud Ukrajina přestane bojovat, respektive bez pomoci nebude moci čelit agresorovi, „nastane mír“, se objevují stále častěji. Jak by však takový mír vypadal?

Ruští vojáci na hranicích Slovenska a miliony uprchlíků. Co by se stalo, kdyby Ukrajina prohrála

Ruské cíle se nemění. Moskva oficiálně požaduje, aby byla Ukrajina bezbranná (demilitarizovaná) země s proruským vedením. Ruský prezident Vladimir Putin také naznačuje, že Ukrajina jako samostatný stát „nemá budoucnost“.

Jelikož jsou Ukrajinci momentálně v defenzivě a mají nevýhodu v počtu munice i mužů, o teoretické možnosti ruského vítězství debatují i některé evropské státy. Vítězství Ruska by mělo velký vliv na Ukrajinu, Evropu, ale i celý světový řád. Přestože jde o hypotetický scénář, k tomuto tématu vyšlo poslední týdny několik analytických článků.

Ruští vojáci na slovenských, maďarských a rumunských hranicích

Americký think tank Institut pro studium války (ISW) napsal v prosinci analýzu, podle níž by kolaps západní pomoci dříve nebo později vedl k tomu, že Ukrajina by nebyla schopna zadržet ruskou armádu a Rusové by ji mohli obsadit celou. Je to jeden z nejhorších možných scénářů.

Rusko by podle institutu po okupaci Ukrajiny mohlo vytvořit nové vojenské základny na hranicích s Polskem (s ním sousedí už dnes, ale na severu v Kaliningradu), se Slovenskem, s Maďarskem a Rumunskem. Putinův režim už nyní svou armádu rozšiřuje a podle ISW by mohl na současných hranicích Ukrajiny se státy NATO a EU rozmístit tři plné kombinované armády.