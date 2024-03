„Zbabělý kolaborant, který nemá vůbec žádnou odvahu, hrdost a nezáleží mu na Slovensku.“ Šéfredaktor Denníku N Matúš Kostolný volí při popisování výroků a činů Roberta Fica ostrá slova. Po posledních týdnech, kdy slovenský premiér zahájil kanonádu proti spojencům, a naopak se otevřeně přihlásil k Putinovi, mu to prý přeházelo představu o tom, o co se předseda slovenské vlády ve skutečnosti snaží. „Jedním z vysvětlení je, a to myslím opravdu vážně, že se Robert Fico zbláznil,“ tvrdí. V rozhovoru komentuje také zhoršující se vztahy s Českem a reakci slovenské společnosti.

Fico je kolaborant. Kdyby přišel Putin, poklonil by se a předal mu Slovensko do rukou, říká novinář Kostolný

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

V jaký stát se snaží Robert Fico Slovensko přetvořit?

Proč se ministr zahraničí Blanár sešel s Lavrovem?

Jak hodnotí českou odezvu na počínání slovenské vlády?

Proč si myslí, že by premiér předal zemi do rukou Putina?

Ocitá se postupně Slovensko v mezinárodní izolaci?

Nikdy by mě to nenapadlo, že to někdy řeknu: Jsem rád, že se mnou jako Slovák mluvíš.

To je spíš naopak – že ty jsi stále ochotný mluvit se mnou. My nemáme problém mluvit s Čechy. Češi zřejmě mají problém mluvit se Slováky. Ale ne… Myslím si, že Slovensko v poslední době dělá tak divné věci, že ti děkuji, že se mnou jako můj český kolega a kamarád mluvíš.

Neřekl bych Slovensko, ale Robert Fico. Jaké to pro tebe je, když se tvůj premiér v době Putinovy války na Ukrajině staví na špatnou stranu dějin?

Beru to velmi věcně a profesionálně. Odděluji Roberta Fica a Slovensko. Chápu, že byl zvolen lidmi na Slovensku, stal se premiérem, a tím pádem reprezentuje Slovensko. Chápu, že on je ten, kdo v současnosti symbolizuje a reprezentuje naši zemi. Není ale jediný. Naštěstí máme ještě prezidentku Zuzanu Čaputovou a tisíce, tisíce lidí, kteří myslí a chovají se jinak než Robert Fico. Beru to tak, že Robert Fico je ztracený muž, který táhne zemi špatným směrem.

Můžeme debatovat o tom, jestli to dělá schválně, nevědomky, z hlouposti, nebo z pomsty, ale prostě to dělá. Mě to rozčiluje, protože si myslím, že