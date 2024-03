Místo irské ženy je podle ústavy v domácnosti. Vláda to chtěla změnit, Irové návrh v referendu odmítli

Irská rodina je založena na manželství a místo irské ženy je v domácnosti. Tak to je napsáno v irské ústavě schválené v roce 1937 v dobách, kdy na politiky dohlížela katolická církev. Už několikrát se ústava po několika úspěšných referendech pozměnila. Byl zrušen ústavní zákaz interrupcí a v jako první zemi na světě zlegalizováno manželství párů stejného pohlaví. Na Mezinárodní den žen dostali voliči možnost hlasovat o další úpravě, která by za rodinu prohlásila i páry bez oddacího listu a svobodné matky/otce s dětmi a která by péči o rodinu přenesla z žen na všechny. Irové ale úpravu tentokrát odmítli, a to v poměru, jaký jsme u irských referend ještě neviděli.

Už v roce 1937, kdy se ústava připravovala, se před Dublinským zámečkem sešlo odhadem 1200 žen, které protestovaly proti podle nich sexistickému jazyku v článku 41.2. Feministky o tomto článku hovořily jako o „zlověstném“ a tvrdily, že ženy odsouval do „permanentní méněcennosti“.

Ústava totiž odkazuje na to, že stát by se měl snažit zajistit, aby matky nemusely chodit do práce, a nemusely proto zanedbávat své „domácí povinnosti“.

Pár dní před referendem z 8. března 2024 se ženy z irské Národní rady žen postavily na stejné místo před Dublinský zámeček, aby ukázaly svou podporu změně ústavy.

„De Valera (premiér v době psaní ústavy v roce 1937 a pozdější prezident Irska, pozn. red.) nikdy neměl v úmyslu, aby článek 41.2 podporoval ženy. Záměrem bylo uklidit ženy na jejich místo a udržet je tam,“ prohlásila předsedkyně rady Orla O’Connor a k referendu dodala: „V pátek máme první a poslední šanci zbavit ústavu tohoto sexistického jazyka a dokončit práci žen, které tu byly před námi.“

Pokud by změny prošly, ústava by nově považovala péči o rodinné příslušníky za důležitou pro dosažení společného dobra a snažila by se tuto péči podporovat. Z ústavy by zmizely výrazy, které péči o děti, staré rodiče a jiné rodinné příslušníky dávaly na zodpovědnost ženám.

„Místo ženy je tam, kde chce ona – ať už v práci, ve škole nebo v domácnosti,“ řekl před referendem ministr pro rovnost Roderic O’Gorman.