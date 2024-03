„Už jsi velkej, bez mámy to zvládneš, ne?“ Nemocnice stále nechtějí nechat rodiče u svých dětí

Až do osmnácti let mají děti ze zákona právo na nepřetržitou přítomnost rodičů v nemocnicích. Ve skutečnosti jim ale mnohá zařízení toto právo stále odpírají. Čerstvé zkušenosti rodičů ukazují, že tento problém navzdory různým osvětovým kampaním přetrvává. Matky a otcové navíc často nevědí, na co mají nárok.

Matka osmileté dívky z Brna zažila letos v lednu dvě stresové situace najednou. Dceru čekala v tamní Dětské nemocnici operace a matka kromě obavy ze samotného výkonu řešila i to, že měla nechat dítě v nemocnici samotné.

„Lékař řekl, že jednu noc po její operaci tam mohu strávit, ale pak abych šla domů. Že v našem případě není nutné, abych tam byla. Sestřička mi navíc sdělila, že by můj pobyt dcerku jen zbytečně stresoval. Snažila se mě odradit, že je už prý velká a není to nutné. Dcera samozřejmě plakala, když jsem měla jít domů,“ popsala žena Deníku N svoji nedávnou zkušenost.

„Řekli mi, že nárok na pobyt rodičů mají jen děti do šesti let,“ dodává.

Tato informace ale není pravdivá. Už od roku 2012 platí zákon, podle kterého mají na pobyt rodičů v nemocnici právo děti až do osmnácti let. Rodičům dětí mladších šesti let hradí tento pobyt pojišťovny.

„Já jsem o tom ale nevěděla. Myslela jsem si, že ten nárok existuje jen do šesti let a že mám prostě smůlu, když je dcerce už osm,“ vysvětluje žena, která chtěla zůstat v anonymitě.

Nemocnice potvrdila, že pobyt s rodiči automaticky umožňuje pouze dětem do šesti let. „U starších o tom rozhoduje revizní lékař, který posuzuje, jestli v daném případě je na pobyt matky či otce nárok,“ řekla Deníku N Pavlína Hořicová, mluvčí FN Brno, pod niž Dětská nemocnice spadá.

Podle advokátky Věry Jedličkové ale nemocnice nepostupuje správně. „Děti do šesti let mají automaticky pobyt rodiče hrazen ze zdravotního pojištění. U starších dětí o úhradě rozhoduje zdravotní pojišťovna. Všechny děti až do dovršení 18 let mají však právo na přítomnost rodiče při jakémkoli poskytování zdravotních služeb bez ohledu na názor zdravotní pojišťovny,“ vysvětluje.

„Jestliže nemocnice neumožňuje přítomnost rodičů s ohledem na věk dítěte, není její praxe v souladu se zákonem. Dokonce se dopouští přestupku podle § 117 odst. 1 písm. h) zákona o zdravotních službách,“ dodává advokátka.

Mluvčí FN Brno několik hodin po telefonickém hovoru zaslala písemnou odpověď, ve které své předchozí vyjádření upravila: „V Dětské nemocnici FN Brno samozřejmě umožňujeme pobyt rodičů spolu s hospitalizovaným dítětem, nenaruší-li to však poskytování zdravotních služeb a soukromí samotnému dítěti ani jiným pacientům. Vše je upraveno ve vnitřním řádu Dětské nemocnice FN Brno v souladu s příslušnou legislativou.“

Brněnská Dětská nemocnice patří mezi největší zařízení v Česku – předloni se tam léčilo zhruba 68 tisíc dětí na téměř 1700 lůžkách.

„Už ti nesmím ani psát, mami“

Svou čerstvou zkušenost popsala redakci také Irena, matka jedenáctiletého chlapce z Prahy. Ten byl koncem února hospitalizovaný na dětské chirurgii v jedné z pražských fakultních nemocnic (žena nechtěla konkrétní nemocnici jmenovat).

K lékařské péči neměla výhrady a byla za ni vděčná. Nepříjemně ji ale překvapilo chování sester na oddělení a také to, že jí neumožnily tam být s dítětem.

„Chtěla jsem se synem být přítomná dvacet čtyři hodin. Byl to jeho první pobyt v nemocnici, první operace, první narkóza, nikdy předtím mu ani nebrali krev, takže z toho byl nervózní. Svoje přání být se synem nepřetržitě po dobu jeho hospitalizace jsem nemocnici sdělila týden dopředu i v den nástupu. Přesto pobyt přes noc nebyl možný,“ popisuje Irena.

Když se přišli se synem do nemocnice, dočkali se prý od sester pohrdlivých poznámek: