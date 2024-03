„Je to politické dno.“ S Lipavským o Babišově e-mailu, pomoci Ukrajině i obětech v Gaze

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

Pomáhá Západ Ukrajině dostatečně?

Jak ministr zahraničí vnímá rostoucí voličskou podporu pro ANO?

Proč prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala prezentují různé výsledky české iniciativy na pomoc Ukrajině?

Chystá se česká vláda přehodnotit postoj k izraelské operaci v Pásmu Gazy?

Jak vám bylo, když jste se dozvěděl, že se Andrej Babiš zajímá o vaše děti?

To člověka zhnusí. Myslím si, že to je politické dno. A že to je kultura, která do české politiky nepatří. Moje výzva směřovala i k tomu, aby veřejnost takové chování a přemýšlení o politice jednoznačně odmítla. To je asi můj základní komentář.

Velmi jednoznačně jsem prohlásil, že to jsou estébácké metody. Rozumím tomu, že si člověk vytváří rešerše o tom, co například říkají političtí oponenti, jaké zastávají názory, jaké razí teze. Nemyslím si ale, že do české politiky patří takové chování slizkého hada, který se neštítí použít jakékoliv metody.

Jednou věcí jsou rešerše, druhou složky, kde jsou osobní informace o dětech. Tohle bylo co? Jak vy to chápete?

Já to chápu tak, jak to (Andrej Babiš, pozn. red.) napsal do té zprávy, kterou nezvládl správně odeslat. Tam píše: „Napište mi příběh.“ Chtěl konfrontovat mě, mé názory, ale chtěl použít i osobní útoky, což je nízké a nepatří to do české politiky.

Babiš vás také označil za „zm*da“. Je ve vysoké politice běžné, že o sobě konkurenti takto mluví?

Nemluvíme o sobě takto na veřejnosti. On se za to omluvil. Podle mě to ve skutečnosti není ten největší problém, tím je to, co ho k té reakci vyprovokovalo.

A to byly moje komentáře vůči němu v nedělní televizní debatě, kdy jsem postavil do řady celou sérii politických výroků Andreje Babiše na adresu obranyschopnosti této země, Armády České republiky, na generalitu, na náčelníka generálního štábu.

A došel jsem k závěru, že systematicky podkopává bezpečnost Česka v době, kdy čelíme největší válce na evropském kontinentu od konce druhé světové války. A že svými výroky představuje bezpečnostní riziko.

Tvrdíte, že Andrej Babiš začíná být pro Česko bezpečnostním rizikem. A já předpokládám, že proti bezpečnostnímu ohrožení země se musí zasáhnout.

Věřím, že to je na voličích, aby si rozhodli, jaké strany chtějí podporovat. Pokud předseda nejsilnější opoziční strany opakovaně podkopává bezpečnost této země ve chvíli, kdy opravdu nežijeme v lehké době, musí si zvážit, jestli tato strana nezmění svoji politiku a nezačne bezpečnost této země plně podporovat.

Nebo ať to řeknou na rovinu, ať to nejsou různé poznámky nebo osobní útoky. Potom si ale myslím, že voliči takovou stranu rozhodně podporovat nebudou.

Dobře, ale jednou věcí jsou politické výroky. Druhou věcí je fakt, že stát přece proti bezpečnostním hrozbám musí zasahovat. Tak se ptám, jestli je to politická věc.

Je to politická věc. A pokud některý z vrcholných politiků systematicky podkopává obranyschopnost této země různými výroky proti armádě, proti vojákům, považuji to za riziko. Někdy mi přijde, jako kdyby se vojáků bál, jako by je nemohl ani vidět.

Řešili jsme vulgaritu předsedy ANO. Když nikdo neposlouchá, jak mluvíte vy o Andreji Babišovi?

Já o něm ve skutečnosti moc nemluvím, takže popravdě řečeno nevím. Každý za zavřenými dveřmi a v soukromí volí slovník, který je mu vlastní a přirozený. Zároveň si velmi dobře hlídáme, jak mluvíme navenek, ale také jakým způsobem o lidech přemýšlíme.

Andrej Babiš se obhajuje tím, že na vás nesháněl kompro, jen chtěl vaše děti zmínit ve Sněmovně při zvednutí otázky, jestli byste své děti poslal do války. Mění to něco na vyznění té věci?

Nemění. Andrej Babiš by si měl uvědomit, že děti se do války neposílají, protože do války jdou dospělí. Děti a ženy před válkou utíkají.

Přál bych si, aby válka na Ukrajině skončila, aby ukrajinští vojáci mohli opustit své zákopy, protože jsme viděli v Buči, co se stane, když se armáda dostane mezi civilní obyvatelstvo. Viděli jsme vraždění žen, ale i dětí a další příšerné zločiny.

Možná chtěl Andrej Babiš přeneseně útočit na