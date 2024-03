Studio N: Chování slizkého hada, říká o Babišově mailu Lipavský

„To člověka zhnusí. Myslím si, že je to politické dno,“ komentuje ve Studiu N uniklý e-mail Andreje Babiše ministr zahraničí Jan Lipavský. „Nemyslím si, že do české politiky patří chování slizkého hada,“ říká. V rozhovoru také vysvětluje, jak je to aktuálně s municí pro Ukrajinu, a odpovídá na otázku, zda by Česko nemělo přehodnotit svůj postoj ke konfliktu mezi Izraelem a Palestinou.