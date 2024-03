Ficova vláda má návrh na ovládnutí veřejnoprávní televize a rozhlasu

Slovenské ministerstvo kultury pod vedením Martiny Šimkovičové (nominovaná vládní Slovenskou národní stranou – SNS) poslalo do mezirezortního připomínkového řízení svou představu, jak mají dále fungovat slovenská veřejnoprávní média.

Rozhlas a televize Slovenska (RTVS – na Slovensku byla obě média spojena do této jedné instituce v roce 2011, pozn. Deníku N) by podle novely zákona po třinácti letech skončil. Nahradila by ho nová instituce s názvem Slovenská televize a rozhlas.

Novela by znamenala i konec dosavadního ředitele Ľuboše Machaje, který byl do funkce zvolen v roce 2022 a řádné funkční období by mu mělo trvat až do roku 2027.

Ministryně Šimkovičová minulý týden otevřeně řekla, že hodlá vedení veřejnoprávního média vyměnit: „Měla by to být instituce, která by měla dávat prostor každému. Vidíte, jak vypadají politické pořady. Pokud nejste identičtí s jejich názory, automaticky dostáváte nějaký blok. Není to jen můj pocit, je to pocit i těch lidí, kteří se dožadují změny. Změny moderátorů, změny vedení.“

Andrej Danko, tedy předseda koaliční SNS, která Šimkovičovou nominovala, šel ještě dál. „Přestaňme tady plácat o nějakých výběrech. My řídíme stát v rámci kultury. Hlásíme se k zodpovědnosti za kulturu, za všechny oblasti. Já jsem zastánce tvrdé ruky státu, a když se tu nebude tvrdou rukou vládnout, opozice to