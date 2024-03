Oblečeni jako Harry Potter. Francie testuje znovuzavedení školních uniforem

Zhruba před rokem se manželka prezidenta Macrona Brigitte Macron v rozhovoru s francouzským deníkem Le Parisien rozpovídala o nošení uniforem ve školách. Dlouholetá učitelka na soukromých středních školách v Amiens a v Paříži se netají tím, že pečlivě nažehlené košile, tmavé kalhoty nebo skládané sukně by se do tamních vzdělávacích institucí měly zase vrátit. Ve Francii se o tom už nějakou dobu mluví a začalo se to i zkoušet.

„Jako studentka jsem uniformu nosila: 15 let sukni a svetr v námořnické modré. Smazává to rozdíly, člověk ušetří čas i peníze,“ prohlásila manželka francouzského prezidenta s tím, že díky uniformám ráno nemusela dlouho přemýšlet nad tím, co si vezme na sebe. „Takže jsem pro jejich nošení ve škole,“ dodala.

O tom, zda by se francouzští školáci měli znovu obléknout do námořnické modré nebo jiných tmavších barev, se diskutuje už dlouho. Ve státních školách nejsou povinné od roku 1968. Na politické scéně ale nepanuje shoda. Ani odborníci a zástupci škol nemají stejný názor. I proto se v zemi nedávno rozběhl nový experiment, který by měl vyjasnit, jaké jsou přínosy uniforem ve školách a zda mají v 21. století své místo.

Do projektu se zapsala asi stovka škol. Pokud se uniformy osvědčí, prezident Emmanuel Macron je zavede po celé Francii od roku