Souhra s Clintonem není náhoda, zařadíme se k největším spojencům USA, říká diplomat k Fialově cestě za Bidenem

Prakticky ve stejnou chvíli, kdy americký prezident Joe Biden zveřejnil zprávu, že ve svém sídle v Bílém domě za měsíc přijme českého premiéra Petra Fialu, přijímal český premiér Petr Fiala ve svém sídle v Kramářově vile bývalého amerického prezidenta Billa Clintona. Českého velvyslance ve Washingtonu Miloslava Staška se v rozhovoru ptáme na to, zda obě události souvisí či jak náročné bylo Fialovu návštěvu dojednat.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Na okolnosti domluvy návštěvy Bílého domu.

Co pro ČR znamená?

Jak dlouho trvalo ji vyjednat?

Co Česku k nejvyššímu přijetí v USA pomohlo?

Kdy jste se dozvěděl, že americký prezident Joe Biden přijme premiéra Fialu?

Už jsme to nějakou dobu věděli, ale tuhle zprávu si prezidentův tým podle tradice vždy nejdřív oznámí sám, a tak jsme museli čekat až na oficiální potvrzení a vyjádření Bílého domu. Takže až teď můžeme přípravy návštěvy rozjet naplno.

Jak dlouho jste přijetí vyjednávali?

Někdy to trvá dlouho, některé země se nedočkají vůbec.

Že byste setkání s prezidentem Bidenem v Bílém domě rád domluvil, jste říkal už při svém nástupu do funkce před rokem a půl.

Ano, od začátku to byla moje priorita. To si přeje každý velvyslanec. Takováto návštěva je absolutním vrcholem vzájemných vztahů obou zemí i působení velvyslance. Jsem moc rád, že se to povedlo a že takovou návštěvu tady ve Washingtonu budeme mít.

Na co Američané slyšeli?

Byla to týmová spolupráce s kolegy z Prahy a každá česká delegace, která sem přijela, nám pomáhala se za tu návštěvu přimluvit. (USA navštívili předsedkyně Pekarová, ministři Lipavský, Síkela a Kupka, pozn. red.)

Stalo se něco konkrétního, co k tomu pomohlo?

Spíš to bylo několik věcí. Samozřejmě náš postoj k Ukrajině, ale také naše práce v Indo-Pacifiku (otázka Tchaj-wanu, pozn. red.) a v Africe. Když vloni přijel do USA ministr Lipavský, vítal ho šéf americké diplomacie Blinken slovy „Česko je globálním partnerem Spojených států“.

Ale jedna věc u Američanů rezonovala výrazně: