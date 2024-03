Martin Pechlát jako Casanova. JEDL uvede příběh legendárního svůdce, který svedl sám sebe

„Přišlo nám vtipné vytvořit naši první hru pro prostor Rokoka právě o rokokovém hrdinovi. Začala jsem hledat důvody, proč se touto osobností dále zabývat. Přečetla jsem obsáhlý výbor z jeho pamětí, odborných prací a korespondence nazvaný Historie mého života. Je to čirá grafomanie, ale tryská z ní obrovská, až bezmezná energie. V tom je Casanova svým způsobem výjimečný, nicméně mi to pořád nestačilo. Až jednoho rána jsem si četla úryvek z evangelia, kde jsem našla otázku: co člověku prospěje, když získá celý svět, ale ztratí svoji duši? A došlo mi, že tohle je téma, které mě u Casanovy zajímá a které budu sledovat. Pro mě je to člověk, který se bojí pohledu do vlastní duše. Proto ten neustálý úprk a pohyb, nabalování lidí, známostí, zážitků, ženských, chlapů. Považuji to za nadčasové a aktuální,“ prozrazuje Lucie Trmíková svůj záměr vytvořit hru o Casanovovi.

Pověstné charisma, neodolatelný šarm a neustálá touha po dobrodružství řadí Giacoma Casanovu mezi legendární postavy. Benátský rodák ale není pouhým symbolem svůdce. „Když jsem ho studovala, přišla jsem na zajímavou věc. Spousta žen, se kterými byl v kontaktu, byla stejně promiskuitní a náruživá jako on. Uměly využít jeho mužských slabostí včetně ješitnosti. V tom si byli úplně rovnocenní. Myslím si, že spousta mužů je také zneužívaných a že se to párkrát stalo i Casanovovi,“ přibližuje Lucie Trmíková.

Tvůrci spolku JEDL ve své hře také zobrazují závěrečnou etapu Casanovova života na Duchcově v severních Čechách. Zde žije zcela v kontrastu se svým předchozím životem ­– jako „vypelichaná exotická opička“ předváděná hostům. Je osamělý, nerozumí místnímu jazyku ani době, které se dožil. Sám zůstává zamrzlý v dějinách jako exponát z doby minulé.

Do hlavní role kontroverzního rokokového hrdiny obsadil režisér Jan Nebeský držitele Thálie Martina Pechláta. Herecký ansámbl inscenace doplní Lucie Trmíková, která ztvární postavu dvou žen. „Víc než konkrétní postavu hraju určitý symbol. Animu, jeho duši. Na jevišti se objevím také jako markýza d’Urfé, což je žena, která touží po znovuzrození, dnešní optikou po věčném mládí. Casanova si ji omotal kolem prstu a finančně ji vysával,“ říká Lucie Trmíková. Vedle Nebeského, Trmíkové a Pechláta tvoří inscenační tým JEDL scénograf a výtvarník Michal Pěchouček a kostýmní výtvarnice Kateřina Štefková. Podstatnou složkou bude živá hra na cembalo v provedení Moniky Knoblochové.

Premiéra inscenace Casanova v podání divadelního spolku JEDL se uskuteční v divadle Rokoko 26. března. První reprízy proběhnou 5., 6. a 30. dubna. Více informací k představení a prodeji vstupenek na www.divadlojedl.cz.