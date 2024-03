Minulý týden do kin vstoupil film A máme, co jsme chtěli. Tragikomický snímek přináší příběh česko-slovenské rodiny, která se schází během silvestrovského večera roku 1992 v prostorném bytě v Banské Bystrici. Spletité rodinné vztahy, vzájemná pnutí a nostalgie spolu vytvářejí obraz složitosti minulé doby a jednoho lidského osudu.

A máme, co jsme chtěli. Nazrála už doba na bagatelizování někdejší spolupráce s StB?

Multigenerační setkání rodiny Varchalových není jen příležitostí k rozloučení se s minulým rokem, ale také k symbolickému rozloučení s érou federativního Československa. Během této intimní rodinné oslavy postupně vyplouvají na povrch temná tajemství spojená s otcem rodiny, jehož minulost je poznamenána spoluprací se Státní bezpečností.

Film A máme, co jsme chtěli je slovensko-kanadskou prvotinou režiséra Michala Kunese Kováče. Ten odvážně proniká do složitých rodinných vztahů a zároveň do širšího politického kontextu, který formoval osudy jeho postav.

Slibuje divákům univerzální příběh, který se dotýká různorodých aspektů dané doby. Kriticky se vypořádává s masovým odsuzováním všech, kdo dříve spolupracovali s StB, a odmítá zjednodušené schéma černobílého uvažování.

Mohl by tak být významným osvětovým nástrojem, který by pomohl porevoluční generaci lépe porozumět širšímu kontextu minulých událostí. Nicméně aby mohl plně naplnit svůj potenciál, musel by být zpracován srozumitelněji a realističtěji.

Pro řadu diváků také může působit problematicky zmíněné bagatelizování někdejší spolupráce s StB. Přišel už čas nazírat tuto dobu smířlivěji?

Co tím chtěl autor říci?

Hlavním dějovým motivem je spor mezi otcem Danielem a jeho ukřivděným synem Peterem. Daniel kdysi vyhnal syna z domu kvůli jeho katolické víře. Konflikt mezi nimi dosahuje vrcholu, když Peter objeví složku evidující otcovu spolupráci s StB. S vědomím této bolestivé pravdy je Peter připraven navždy ukončit vztah s otcem a označit ho za zrádce rodiny.

Peter se nejdříve rozhodne se svým objevem konfrontovat přímo otce, který však z napjaté situace dostane infarkt a