Kryl mi vyčítal, že neumím rýmovat. Nohavica je udavač a Zeman ožrala. Pravda je nejdůležitější, říká písničkář Jaroslav Hutka

Jaroslav Hutka (1947) patří k nejznámějším českým folkovým písničkářům. Kvůli pronásledování komunistickým režimem emigroval v roce 1978 na Západ, během revolučních listopadových dnů v roce 1989 se vrátil do Československa, stal se jednou z tváří revoluce a angažoval se i v prezidentské kampani Václava Havla. Letos v dubnu oslaví 77. narozeniny.

Jak vnímáte označení, že jste legendou a otcem českého folku? Lichotí vám?

Občas je to dobrý pocit, protože taková slova znamenají, že se asi něco povedlo. To neznamená, že jindy nepřichází skepse, že člověk neudělal všechno, co měl. Ještě však nekončím, takže se mi podobná označení zdají spíš úsměvná.

Ano, sedmdesátá léta se mi písničkářsky vydařila, později jsem však emigroval a zažíval dva pocity – prvních pět let to bylo zejména zklamání a pochybnosti, jestli jsem neudělal chybu, pak jsem si sice zvykl, ale bylo mi jasné, že tam navždy budu cizincem.

Stal jste se už i učební látkou ve škole.

To se mi nelíbí, je to fakt blbý pocit. Bylo zvláštní, když se o mně učila moje dcera. Pokud se totiž o někom učí ve škole, znamená to, že je mrtvý. Minule mi kamarád vyprávěl, že zval dceru na můj koncert, aby se o mně něco dozvěděla. Její reakce byla – a ten Hutka pořád žije?

Domů z emigrace jste se vrátil 25. listopadu 1989, tedy v revolučních dnech. Stál jste na tribunách vedle Václava Havla a na vaše koncerty chodily masy lidí. Asi bylo příjemné zjistit, že lidé na vás za více než desetiletí nezapomněli.

Přiznám se, že s návratem domů jsem už nepočítal. Žil jsem v Nizozemsku, později v Německu, v obou zemích jsem už měl svůj repertoár. Vůči Gorbačovovým změnám jsem byl skeptický; říkal jsem si, že jsou to pořád přece jen Rusové – těm se nikdy nedá věřit.

Naštěstí tomu bylo jinak. Kamarád mi koupil letenku z Kolína nad Rýnem do Prahy, kde mě úředníci nechali trčet pět hodin, než mě nakonec pustili. Netušil jsem, že se právě chystá velká demonstrace na Letné. A najednou jsem byl na tribuně před milionem lidí. Mrzlo, bylo minus 17 stupňů Celsia, ale na hřejivý pocit, že jsem najednou doma, že obrovský dav skanduje mé jméno, nikdy nezapomenu. Jako bych se podruhé narodil.

Zahrál jsem tam písničku, která tehdy přesně vyjadřovala, co jsme všichni cítili. Většina lidí ji znala, ačkoli nemohla tušit její příběh. Vždycky je krásné, když se nějaká píseň stane všeobecným majetkem a autora nechá někde v koutě.

Mluvíme o písni Náměšť.

Ano. Napsal jsem ji v roce 1973 na festival v Náměšti na Hané, který nám soudruzi zakázali. Byly to temné časy normalizace, neměli jsme naději, že se něco změní. V roce 1975 se o mě začala zajímat StB. Do té doby nás písničkáře nikdo neudal.

Po revoluci jsem si spis s názvem Akce Zpěvák prostudoval a zjistil, že