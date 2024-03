„Rusko neudělalo vůči Slovensku nic nepřátelského.“ Slovenský ministr zahraničí Blanár zlehčuje zhoršení vztahů s ČR

Zrušení společných jednání české a slovenské vlády je podle tvrzení politiků Ficovy slovenské vládní koalice ze strany kabinetu Petra Fialy vstupem do prezidentských voleb na Slovensku. Co trvalo Mečiarovi pět let, to se stalo za vlády Roberta Fica za pět měsíců, reaguje slovenská opozice.