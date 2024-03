Cena bitcoinu roste, blíží se halving. Vysvětlujeme, co to je a proč je důležitý

Těžit bitcoin bude od poloviny dubna náročnější. Je tomu tak i proto, že se přibližně v polovině měsíce blíží takzvaný halving, při kterém se odměna za vytěžení bitcoinu sníží o polovinu. Proč je to pro největší kryptoměnu důležitou událostí? A co znamená pro běžné investory do bitcoinového ETF?