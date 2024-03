And the Oscar goes to… Emma Stone, Cillian Murphy a dělníci Hollywoodu

„Nemělo by to už trvat dlouho. Ale potrvá,“ řekl moderátor Jimmy Kimmel, když po třech hodinách ceremoniálu ohlašoval vyhlášení posledních čtyř kategorií. Nakonec to zas tak dlouho netrvalo.

Proslovy na Oscarech byly plamenné a s nezbytnou dávkou patosu, děkovalo se maminkám, ženám, dětem, kolegům i světu. Přesto se všichni ocenění na Oscarech na rozdíl od Českých lvů vešli do vymezeného časového úseku.

A stejně se dařilo i samotnému večeru. „Už teď jsme přetáhli o pět minut,“ řekl sice moderátor večera Jimmy Kimmel v samotném úvodu, nakonec ale během následujících hodin večer, vysílaný dnes v noci na ČT2 v překladu Heleny Koutné a se zasvěceným komentářem Pavla Sladkého a Šárky Gmiterkové, nabral minimální zpoždění.

Oscaři mají oproti své české nápodobě o hodinu větší prostor, ale také dvojnásobný počet kategorií, je jich celkem 23. Na začátku to přitom vypadalo, že se do časového limitu 3,5 hodin nemohou vejít. Jen úvodní slovo, v němž se Kimmel trefoval do různých nominovaných, trvalo přes patnáct minut.

Na Oscarech byl ale prostor i na často vcelku dlouhé úvody předávajících, početné reklamní bloky, na představení všech pěti nominovaných písní a také na zjevení nahého herce Johna Ceny na jevišti, navazující na podobnou scénku z roku 1974 a předcházející udílení ceny za nejlepší kostýmy.

Zlatým hřebem večera bylo