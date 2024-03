Svět zničí každou bytost, literatura však může přežít. Stella Maris je poslední kniha Cormaca McCarthyho

Mladá žena se dobrovolně nechá hospitalizovat v psychiatrické léčebně. Přichází sama, bez zavazadel, ale v igelitce si nese přes čtyřicet tisíc dolarů. Od prvního řádku je jasné, že to skončí špatně. Taková je Stella Maris, poslední novela nedávno zesnulého amerického prozaika Cormaca McCarthyho.

Platónovo podobenství o jeskyni je staré bezmála dva a půl tisíce let, svou jasnozřivostí však omračuje dodnes. Jak známo, jde o příběh vězňů v jeskyni. Sledují stínohru na zdi, ve které se jim promítá dění z vnějšího světa. Nevědí, že nějaký existuje, stínohra je pro ně jedinou a úplnou realitou.

Jednomu z nich se však podaří uprchnout. Spatří sluneční svit, lidi, zvířata, věci, města, krajinu. Vrátí se ke svým druhům a začne jim vyprávět, že jejich černobílé obrázky na zdi jsou jen chabý a velmi neúplný obraz, že vnější svět je velký, složitý a barevný.

A teprve teď to začne být opravdu zajímavé – a děsivé.

Vězni totiž překvapivou zvěst odmítnou. Jak by to koneckonců mohlo být jinak? Uprchlík nemluví rozumně. Viděl věci, na které mu nestačí slova. Působí zmateně. Po čase stráveném na slunci se už jeho oči nedokážou přizpůsobit temnotě. Klopýtá a naráží do věcí. Závěr je zřejmý: oslepl a zešílel. Je třeba zkrátit jeho utrpení a předejít tomu, aby se někdo chtěl řídit jeho příkladem. V jeskyni zase zavládne klid a spokojenost.

Hlavní hrdinka Stelly Maris je uprchlík z Platónovy jeskyně a ví, jaký osud ji čeká. Jde mu vstříc, protože