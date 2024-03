„Stalo se, co se muselo stát.“ Rusové trefili ukrajinský Patriot, soudí ze záběrů zásahu a trosek polský analytik

Jarosław Wolski je respektovaný polský analytik. V tomto krátkém textu popisujeme jeho vhled a komentář k videu s masivní explozí, kterou popisuje jako zásah systému Patriot, protože jiných informací o této události zatím není dostatek.

Wolski zahajuje svůj popis od včerejška se šířícího videa povzdechem, že se stalo, co se jednou stát muselo. V současných podmínkách naprosté ruské výhody v oblasti radioelektronického boje byl podle něj zásah Patriotu, detekovaného létajícím dronem asi 50 kilometrů západně od Rusy nedávno dobyté Avdijivky, jen otázkou času.

Na vysvětlenou, polský analytik nijak nepřeje válečné úspěchy Rusku. Na druhou stranu ani nezastírá, když je problém na spojenecké straně.

A tři zničená odpalovací vozidla, která napočítal, plus několik dalších aut příslušících k baterii, to je velký problém. Jednotka, které se nejčastěji říká „baterie Patriot“, mívá typicky čtyři, šest či osm odpalovacích vozidel.

„Zásah nepochybně utržila vozidla s municí, je vidět sekundární exploze i vznícení jejich motorů zasažených výbuchem,“ soudí Wolski s tím, že i tvar kabin vozidel odpovídá Patriotu, a ne jinému systému.

Mohlo by jít jen o přepravníky na rakety, takovou možnost ale pokládá za nepravděpodobnou. Soudí, že jde o odpalovací vozidla. Zmiňuje též, že jedna z trosek by mohla odpovídat cennému radaru celé baterie, to ale na základě dostupných záběrů nepokládá za průkazné.

Magazín Forbes soudí, že řízenou střelou Iskander zasažená vozidla byla „nejméně dvě“. Upozorňuje na to, že největší ztrátou mohou být jejich vycvičené osádky.

Na sociálních sítích se po rozšíření videa začaly objevovat výtky, proč Ukrajinci cenný komplet posílají tak blízko fronty. Jenže nemají příliš na výběr.

Rusové totiž v posledních měsících