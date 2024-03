Kroku české vlády rozumím. Máme vazby, které jsou silnější než Fico, říká lídr slovenské opozice

Fialova vláda v týdnu oznámila, že ruší společné jednání s kabinetem Roberta Fica. Premiér to odůvodnil postoji slovenské vlády k válce na Ukrajině nebo setkáním slovenského ministra zahraničí s jeho ruským protějškem. Lídr opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka v rozhovoru popisuje, že krok Prahy chápe. „Česko-slovenské vztahy to zvládnou. Jsou to národy, které k sobě mají možná nejblíže na světě,“ říká.