Sólo pro Putina: všichni Rusové k urnám za vůdce a naši válku. Jen vyhrát ale nestačí

V Rusku začne za čtyři dny hlasování, které v neděli vyvrcholí potvrzením stávajícího prezidenta Vladimira Putina v úřadu hlavy státu na dalších šest let. Nudnější předvolební kampaň ani Rusko do pádu komunismu ještě nezažilo. Dostat k urnám Kremlem kýžených 70 procent voličů může být těžší než zvítězit.

V jednom z discoklubů v Samaře se dívky a chlapci zmítají v umělé mlze a rytmu dvaadvacet let staré písně „Takového jako Putin“. Video s představou o tom, jak žije a baví se dnes ruská mládež (viz níže), se šíří po internetu. Cílí na mladé voliče, které má o nadcházejícím víkendu nalákat do volebních místností a k potvrzení stávající hlavy státu Vladimira Putina ve funkci. Zemi Putin vede (s „ústavní přestávkou“, kdy byl prezidentem Dmitrij Medvěděv) už 24 let.

Na dalším předvolebním videu vyjde z lesa medvěd. Ponoří se do řeky a rozeběhne se ve svobodném pohybu, voda romanticky stříká kolem, zvíře se tváří odhodlaně. Mimo obraz zní hlas nápadně podobný hlasu Vladimira Putina: „Náš nejvýznamnější symbol, který ochraňuje svoje teritorium… Možná by náš míša mohl klidně sedět, cpát se jahůdkami, medem… Ale oni ho v klidu nenechají! Pořád ho chtějí přivázat na řetěz, a když ho přivážou na řetěz, vyrvou mu zuby a drápy… On ale svoji tajgu nikomu nedá! A to musí být každému jasné!“

Efektní a líbivý předvolební shot neagituje přímo, nezazní v něm jméno Putin, pouze jeho nezaměnitelný hlas mezi řádky vznešenými slovy tvrdí občanům: Jdou po nás, a když nepřijdete k volbám a nevhodíte mi hlas, Rusko bude zničeno, znásilněno a uvrženo do otroctví.

Jeden z předvolebních agitačních výtvorů kremelského týmu, který nemá ani tak přesvědčit voliče, komu mají dát hlas. To už vědí. Ale motivuje k účasti v prezidentském hlasování v ruském stylu. Zdroj: AgitProp RF, YouTube

Tady ale předvolební kampaň tak, jak ji známe, končí. Donutit občany k zájmu o to, čemu v Rusku říkají volby, když jsou protikandidáti odstraňováni a výsledek je předem znám, je úkol nadlidský. A vlastně činnost celkem zbytečná. Putin bude i po 17. březnu v Rusku vládnout, a to nejméně do roku 2030, a kromě zcela