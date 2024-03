Hledám vážný vztah. Mám vyrazit na Tinder? Jaké výhody a jaká rizika nese on-line seznamka

Vypadá to jednoduše. Stačí přejet doprava nebo doleva, vybrat si z tisíců lidí, kteří čekají na rande, najít toho pravého a žít šťastně až do smrti. Jenže ve skutečnosti jsou seznamovací aplikace spojené se značnou mírou frustrace i rizikem vzniku závislosti.

Nedávno jsem učinila svou první zkušenost se seznamováním on-line. Kamarádka mě požádala, abych jí pomohla vybrat z kandidátů na Tinderu toho, se kterým by měla jít na rande. Zběžně jsem projela kolekci předvybraných mužů a vyjádřila názor, že na jejím místě bych vyloučila všechny, kdo se nechali zvěčnit pouze ve spodním prádle (mnohdy často dramaticky úsporném) na pozadí skříněk v šatně posilovny.

Stejně tak bych do výběru nezahrnula ty, kteří do každé věty zakomponují minimálně tři gramatické chyby, zdrobněliny a infantilní výrazy. Kamarádka se znovu ponořila do souboru svých tinderovských kandidátů a zklamaně konstatovala, že v tom případě jí tam ovšem nikdo nezbude.

Jak je to tedy s on-line seznamováním? Zaslouží si Tinder svou pověst sítě pro sexuální loudily, kteří hledají jen románek na jednu noc? Nebo jsou naopak seznamovací aplikace