Češi a Evropa: v lepším případě jen sňatek z rozumu, který ale nyní, po Putinově agresi, nemusí stačit k přežití

„Po značnou část své tisícileté existence tvořil český stát svébytnou, ale přece jen část většího univerzalistického celku, nebo celku, který si takové nároky činil,“ napsal historik Jan Křen v knize Historické proměny češství (1992). Tento rys podle Křena patří k charakteristikám politického češství, úlohu onoho celku pak postupně plnily Svatá říše římská, habsburská monarchie, sovětský blok a dnes ji plní Evropská unie.

Zároveň platí, že k celku, jehož byli Češi součástí a který měl mimo jiné zajistit nesamozřejmou českou existenci před těmi či oněmi hrozbami, velmi záhy začala panovat značná skepse. To pak mohlo vést v části české politiky k hledání alternativních mocenských opor či spojeneckých svazků, které měly často podobu skutečných, či aspoň rétorických truců. V tomto ohledu není náš současný vlažný vztah k Evropské unii žádnou novinkou.

Pamatuji si, že když jsme před dvaceti lety do EU vstupovali, vládla v zemi všeobecně radostná atmosféra. Nebo přinejmenším vládla v Praze. Konečně se povedlo uskutečnit ten kýžený návrat do Evropy, o kterém se v devadesátých letech pouze mluvilo. Skoro po patnácti letech jsme to dokázali! Snad právě proto, že náš vstup do EU se pořád odkládal, vydrželo nám nadšení z „Evropy“ tak dlouho – v roce 2003 hlasovalo v referendu o vstupu „ano“ 77 procent voličů při účasti přes 55 procent.

Na Unii, na rozdíl od Severoatlantické aliance, kam