Cillian Murphy s Oppenheimerem míří k Oscarům. Jak ztratil víru v Boha a proč přirovnává herectví k sexu?

Poprvé jsem si ho všimla díky filmu 28 dní poté. Bylo to před více než dvaceti lety a na apokalyptický thriller o nákaze, která z opic přeskočí na lidi, jsem šla hlavně kvůli režisérovi Dannymu Boylovi, protože jsem milovala jeho Trainspotting.

Z toho filmu si vlastně nepamatuji skoro nic. Až na výraz tváře Cilliana Murphyho a jeho ledově modré oči jako z jiného světa.

Podobně zřejmě zapůsobil na mnohé další diváky. I na režiséra Christophera Nolana, který přiznává, že ho na začátku nezaujal svým hereckým talentem, ale něčím jiným. „Pamatuji si to docela přesně, uviděl jsem v novinách jeho fotku z filmu 28 dní poté. Měl vyholenou hlavu a ty neskutečné oči. Ten film jsem neviděl. To, co mě zasáhlo, bylo jeho vzezření,“ zavzpomínal si Nolan pro Rolling Stone.

Ale k tomu, abyste získali Zlatý glóbus a nominaci na Oscara, určitě nestačí pronikavý pohled ani výrazná tvář, která v sobě jakoby harmonicky spojuje mužské i ženské rysy (které Murphy naplno zužitkoval v roli transgender zpěvačky ve filmu Snídaně na Plutu).

Oscar se uděluje za konkrétní roli. A kdyby jej sedmačtyřicetiletý Cillian Murphy získal za svůj dechberoucí výkon ve filmu Oppenheimer, bylo by to více než zasloužené. V této jediné roli totiž zúročil téměř třicet let své herecké práce.

Ani právník, ani rocková hvězda

O Cillianovi Murphym se toho ve skutečnosti moc neví. Média ho popisují jako tichého, záhadného, skromného, tajemného. Faktem je, že o sobě velmi nerad mluví a v rozhovorech je spíše rezervovaný.

Neplatí to jen tehdy, když