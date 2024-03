Nemocnice ženu léčila na vysoký tlak, pacientka pak porodila mrtvé dítě a přišla o dělohu i vejcovody

„Je to sice už devět let, ale dodnes si na ten den pamatujeme, jako by to bylo dnes. Už jsme se přes to dokázali trochu přenést. Manželka by ale tento rozhovor nezvládla,“ řekl Deníku N ženin manžel David.

Psal se květen 2015. Zprvu nic nenaznačovalo, že celý příběh bude mít tak špatný konec. Tehdy osmadvacetiletá žena čekala první dítě. Do porodu zbývalo deset týdnů a její těhotenství probíhalo bez větších komplikací.

Na jedné z prohlídek ale její gynekoložka zjistila, že má vysoký tlak a bílkovinu v moči a odeslala ji do nemocnice. Měla podezření na takzvanou preeklampsii, která je v těhotenství velmi riziková, protože se špatně vyvíjí placenta a dítě nemá dostatek kyslíku.

Zdravotníci pacientku během její hospitalizace léčili s vysokým tlakem. Zkoušeli nasadit nové léky, snížit hodnoty tlaku se ale moc nedařilo.

Pátý den jejího pobytu v motolské porodnici se stav pacientky, která tehdy pracovala v této nemocnici na jiném oddělení jako zdravotní sestra, začal prudce zhoršovat.

Po císařském řezu se narodilo mrtvé dítě a žena bojovala o vlastní život. Lékaři jí museli kvůli silnému krvácení odstranit dělohu a poté i vejcovody. Žena přišla o možnost otěhotnět a porodit vlastní dítě.

Co se tehdy stalo

V osudný den – 30. května 2015 – přišel David za manželkou kolem patnácté hodiny. „Byl jsem dost znepokojený. Stěžovala si, že jí je špatně. Skoro na mě nereagovala. Sestry mi řekly, že má jen vyšší tlak, dostala prý lék a jinak je všechno v pořádku. Zhruba po hodině jsem odešel, aby si mohla odpočinout. Opouštěl jsem nemocnici s tím, že se nic neděje a o ženu i o nenarozeného syna je postaráno,“ vzpomíná.

V době, kdy mu sestry říkaly, že se nemusí ničeho obávat, už předchozí vyšetření upozorňovala na problém.

„Monitor, který sleduje dělohu a srdeční činnost dítěte, ráno i v poledne hlásil