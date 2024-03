Stále jsem připraven podepsat se zemědělci memorandum. Ale ne hodinu poté, co vysypou hnůj u vlády, říká Výborný

Na co se také v rozhovoru ptáme:

Jaké chyby ministr Výborný při jednání se zemědělci připouští?

Jaké ústupky má vláda v případě dalších zemědělských protestů připravené?

Bude se dále scházet se zemědělci?

Jak vnímá šance koalice Spolu v evropských volbách?

Uvažuje o kandidatuře na předsedu KDU-ČSL?

Jaký typ protestu to za vás byl? Jaké byste mu dal přívlastky?

Já si nemyslím, že jsem ten, kdo má protest hodnotit. Prostě to bylo vyjádření postoje, názoru, možná ventilování frustrace, problémů, které reálně v sektoru jsou. Ale žijeme zaplaťpánbůh v demokratické společnosti, takže na to mají lidé právo.

Přišel jste před Úřad vlády. Jaký máte z účasti pocit? Dá se vůbec tímto způsobem debatovat?

Určitě. Já myslím, že je potřeba s lidmi hovořit, vysvětlovat kroky, které dělám. A to já jako ministr zemědělství, tak ty, které děláme jako vláda, tedy to, co jsme přinesli na stůl v rámci pomoci českému zemědělství. Já jsem tam oficiálně pozván nebyl, ale pokud se sejdou farmáři, zemědělci, tak vnímám jako svou povinnost mezi ně jít a věci vysvětlovat.

To, že tam potom panují nějaké emoce, je nějaký výraz frustrace, to chápu, neuráží mě to. Mimochodem i proto jsem