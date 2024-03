Nalít do vás co nejvíc alkoholu. Exprezident Kiska o zákulisí jednání s Ficem a o Ficovi dnes

V rozhovoru se dočtete mimo jiné:

jak to vypadalo, když ho podle něj dvojice Robert Fico a Peter Pellegrini jako prezidenta přesvědčovali, aby předsedu Směru Fica jmenoval po Kuciakově vraždě a Ficově demisi ústavním soudcem;

jakou roli v tom hrál Peter Pellegrini;

jaký by Pellegrini podle Kisky byl prezident;

zda je Slovensko mafiánským státem.

V roce 2019 (na samém konci svého prezidentského mandátu, pozn. Deníku N) jste řekl, že „propojení zločinu s politikou dělají ze Slovenska mafiánský stát“. Mezitím zde bylo vyšetřování kauz, desítky lidí už byly odsouzeny, pravomocně odsouzen je i bývalý speciální prokurátor Dušan Kováčik. Co byste o tom období řekl dnes? Byl to mafiánský stát?

Byl to mafiánský stát. Viděl jsem to v přímém přenosu. Jsem upřímně rád, že na veřejnost proniklo jen několik desítek procent z informací, k nimž jsem měl přístup, ale nedaly se dokázat, a proto se o nich nedalo mluvit. Ale ukázalo se, že slova o mafiánském státě mají plné opodstatnění, a bylo to tak.

Proč jste rád, že těch informací bylo méně? Příliš by nás to vyděsilo?

Myslím si, že Slovensko by bylo smutnější. Vždy něco vyplouvá na povrch, ale vědět, co všechno se skrývá pod pokličkou vysoké politiky, co se skrývá za mnoha politiky, jaké mají schopnosti a jaká je jejich motivace… Myslím si, že kdyby lidé znali plnou pravdu, byli by velmi smutní.

Zkuste naznačit více.

Kromě těch mafiánských praktik, jako byl únos Vietnamce, to bylo