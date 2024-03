S Nerudovou do Evropy. Prezidentská kandidátka vede STAN v eurovolbách, je to dobrá volba?

Analýza: Danuše Nerudová povede Starosty do prvního klání letošního supervolebního roku. Hnutí si ji vybralo jako lídryni kandidátky pro červnové volby do Evropského parlamentu. Je to dobrý krok?