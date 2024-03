Václav Malý není liberálem z osobní potřeby, ale proto, že chce dopřát svobodu ostatním. Zároveň věří v nutnost autority církve

Seriál Česká inteligence: Každá společnost a každá její instituce vyžadují k řádnému fungování muže a ženy schopné řešit i složité situace tak, aby za sebou nezanechávali konflikty. Zdálo by se skoro nemožné hledat takové lidi v prostředí církví, ke kterým je český svět (jak jsme o tom alespoň ujišťováni) odtažitý ze samé podstaty. Věci víry často dráždí i bezvěrce, kterých by se, dalo by se říci, vůbec nemusely týkat. Ale týkají, zvlášť když i preláti často vybočují ze svého ranku a vyjadřují se k celospolečenským otázkám.