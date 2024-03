Je jí 31 let a má potřetí rakovinu: Pro mě už ta nemoc smysl nemá, tak ji alespoň ukazuji lidem

Rakovinu tlustého střeva jí diagnostikovali poprvé, když jí bylo 27 let. Podstoupila operaci i chemoterapii, ale rakovina se vrátila. Ne jednou, ale rovnou dvakrát. Od té doby si prošla vlnami optimismu i ztrátou víry. „Stále mi někdo říká, že musím věřit. Ale já mám v tomhle čisté svědomí, protože jsem opravdu věřila, stejně se mi děje to, co se mi děje,“ říká v rozhovoru fotografka Lucie Levá, známá jako Lusiet.