Hasičskou sportovní federaci ovládá Rusko, Češi nesoutěží. Bojkot chce obejít bývalý hasič a autor z Protiproudu

Před ruským útokem na Ukrajinu soutěžili čeští hasiči na světových akcích pod hlavičkou Mezinárodní sportovní federace hasičů. Jenže ta sídlí v Moskvě a jejím předsedou je Alexandr Čuprijan, který byl do loňského roku prvním náměstkem ruského ministra pro mimořádné situace. V době ruské agrese v roce 2022 ministerstvo dokonce oficiálně řídil a je na sankčních seznamech.

Po ruské invazi proto část členských zemí žádala, aby se federace přestěhovala, zvolila jiného předsedu a umožnila ruským a běloruským hasičům účast v soutěžích pouze pod neutrální vlajkou.

„V době, kdy začala válka, jsme požádali Rusko, ať změní sídlo a předsedu, což nechtěli udělat. Pozastavili jsme naše členství s tím, že počkáme, jak se situace vyvrbí,“ řekl Deníku Tomáš Lefner ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS), které české sportovní hasiče na mezinárodní úrovni zastupuje.

„Asi by to bylo akceptovatelné, ale na to oni nechtěli přistoupit, takže jsme z toho stejně jako například Němci pro tuto chvíli vycouvali,“ potvrdil také senátor Zdeněk Nytra (ODS), který je bývalý hasič a zastává také funkci náměstka starostky SH ČMS.

Podle Lefnera Rusko mezinárodní federaci ovládá přes hlasy zemí, které jsou formálně členy, ale žádné závodníky na akce nevysílají, například Sýrie nebo Pobřeží slonoviny.

„Státy, které nesportují a jenom hlasují, ve finále přehlasovaly ty, které sportují. Kdyby hlasovaly jen státy, které sportují, tak by tam nebyl ten náměstek a sídlo by nebylo v Moskvě,“ je přesvědčen Lefner.

Exhasič a „vlastenecký aktivista“ si založil trucspolek

Na protest proti vystoupení SH ČMS z mezinárodní federace ale loni