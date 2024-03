Secese, historismus, sorela i novostavba. Prohlédněte si Průmyslový palác uprostřed rekonstrukce

Když v říjnu 2008 vyhořel Průmyslový palác na pražském Výstavišti, dlouho se uvažovalo, zda stojí za to jeho levé křídlo znova postavit. Nakonec zvítězila myšlenka postavit místo provizorní stavby z konce devatenáctého století pohledovou repliku. Více než deset let sloužil pro výstavy obří stan s namalovanou dobovou fasádou. V únoru 2022 stan strhli a začala rekonstrukce. Po dvou letech jsou práce tak v polovině. Podívejte se, jak to tam vypadá.