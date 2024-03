Pointa N: Biden s Trumpem si zůstali. Haley končí a s ní i sny o starých dobrých republikánech

Rok 2024 je co do počtu významných hlasování v různých zemích světa výživný. Nové vedení voliči zvolí – nebo už tak udělali – v bezmála 70 z nich. O novém prezidentovi se rozhodne také na Slovensku a v USA. Zatímco u sousedů staronový premiér Robert Fico začal plánovat budoucí hlavě státu úkoly, které by za něj měla plnit, za oceánem se boj o Bílý dům oficiálně zúžil na dva dobře známé kandidáty. Sny o návratu k Republikánské straně, jakou Amerika znala před Donaldem Trumpem, se rozplynuly. Nervózní bychom měli být z obou politických klání.