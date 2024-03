Izraelský novinář: Mírová jednání se pohnou, až Netanjahu odejde, hlavní vinu ale nesou Palestinci

Před blížícím se největším muslimským svátkem ramadánem jsou jednání o dočasném šestitýdenním příměří v Pásmu Gazy stále ve slepé uličce. Ramadán přitom začíná už v neděli a kritická situace uvázlých Palestinců na jihu pásma se radikálně zhoršuje kvůli nedostatečné humanitární pomoci.

„Pokud to bude pokračovat i přes ramadán, Izrael a Jeruzalém se mohou stát velmi, velmi nebezpečnými,“ komentoval to americký prezident Joe Biden.

Izraelský bezpečnostní expert a novinář deníku Haarec Jossi Melman je přesvědčen, že k dohodě nakonec dojde a Izrael plánovanou pozemní operaci v Rafáhu během něj nespustí. Sám Netanjahu podle něj netuší, co úplným vítězstvím nad teroristy z Hamásu myslí, a nemá pořádný plán pro Pásmo Gazy po válce.

V rozhovoru Melman odpovídá mimo jiné na to,

jestli Izrael má šanci dosáhnout absolutního vítězství nad Hamásem, což žádá vláda,

zda se v Izraeli skutečně očekává útok na Rafáh,

jestli budou Izraelci stavět osady v Gaze,

jaké jsou šance na vznik Palestinského státu,

proč Izrael nepomáhá Ukrajině.

Postup izraelské armády po teroristických útocích ze 7. října v Pásmu Gazy kvůli vysokému počtu obětí na palestinské straně, jakož i nedávnou tragédii, kdy při přebírání humanitární pomoci zemřely desítky lidí, vyvolává stále větší kritiku. Neriskuje Izrael ztrátu podpory ze strany svých spojenců?

Čím déle se bude tato válka protahovat, tím je větší šance, že se dostane do nepříjemné situace, kdy může začít ztrácet morální podporu spojenců.

Známe to od válek ve Vietnamu přes Afghánistán a Libanon až po Gazu. Už se to v podstatě děje a nejvíce se to týká vztahů právě se Spojenými státy. Už i před tímto konfliktem bylo vidět, že vzhledem k demografickému vývoji ve Spojených státech se nálady mění a že podpora Izraele nebude věčná. Vojenská podpora USA, kulturní vazby a sdílení demokratických hodnot v tom všem hrály velkou roli, jenže to je nyní narušené.

Takže ano, je to velmi vážné a válka, která probíhá v Gaze, to zhoršuje. Nemluvě o naší extrémně pravicové vládě odtržené od reality.

Někteří členové vlády například volají po anexi Gazy, o budování osad na jejím území a o vystěhování Palestinců. Je to jen rétorika, nebo se to může opravdu stát?

Byli to právě oni, kdo na začátku navrhoval