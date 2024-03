Vývoj bojů (741. den): Tank Armata už válku nevyhraje, Rusové oznámili jeho konec

Armata se nezdařila. Rusové ji nedokážou sériově vyrábět bez strojů a součástek ze Západu. Teď to přiznali i oficiálně.

Série nepříjemných ztrát techniky nekončí – Rusové dostali už třetí Abrams, ale hlavně první HIMARS.

Ruské útoky pokračují, přední linii ale téměř neposunuli.

Videa dne – co dokáže 1,5tunová letecká bomba; nebezpečné přiblížení dronu a Su-34; útok jako z Mad Maxe – ruská technika u Novomychajlivky je už téměř k nepoznání; nevěříte, že je Rusko vážně nemocná země? Prohlédněte si reklamu na nový styl oblečení.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za úterý 5. března. Situace na některých místech už může být jiná.

Armata se nezdařila. Rusové ji nedokážou sériově vyrábět bez strojů a součástek ze Západu. Teď to přiznali i oficiálně. „Nejnovější ruský tank T-14 Armata svými charakteristikami výrazně převyšuje stávající tanky. Je ale nepravděpodobné, že bude použit během SVO („speciální vojenská operace“, pozn. red.) kvůli jeho vysoké ceně. Pro armádu je jednodušší koupit levnější tanky T- 90,“ řekl generální ředitel státní korporace Rostec Sergej Čemezov.

Takto začala tisková zpráva agentury Ria Novosti, ve které Rusko de facto oznámilo, že projekt T-14 Armata končí. Nelze vyloučit, že se k němu po válce v nějaké podobě vrátí, do té doby je ale minimálně utlumen.

A ne, nejde o nedorozumění. Ruská státní agentura vzápětí Čemezova cituje ještě jednou, když říká v podstatě totéž: „Armata je obecně trochu drahá. Z hlediska funkčnosti je samozřejmě mnohem lepší než stávající tanky, ale je příliš drahá, takže je nepravděpodobné, že by ji teď armáda použila. Je pro ni jednodušší koupit si osvědčené T-90,“ řekl Chemezov pro RIA Novosti.

Jakkoli se to snaží oficiálně zakamuflovat do řečí o vysoké ceně, Armata se nepovedla, proto nefunguje a ani by ji nedokázali vyrábět. Rusové to teď sice zaobaleně, ale přece jen veřejně přiznali.

Jejich rozhodnutí je racionální – vzhledem k obrovským ztrátám tanků – dodnes prokazatelně 2791 kusů, z toho minimálně 114 různých verzí T-90 – nemají čas a ani kapacity na vývoj a výrobu „revolučního“ tanku. Namísto něj si pragmaticky vybrali výrobu zavedených typů.

Jaké přesně měla Armata problémy? Shrnul je text ruské military stránky Topwar, který na tuto příležitost pro potřeby Vývoje bojů čekal od prosince 2022. Už tehdy měl jeho autor jasno, že z Armaty nic nebude, ačkoli čas od času proruská scéna nadšeně oznamovala, že se nějaký kus objevil na bojišti. Výčet nedostatků je zásadní a velmi přesvědčivý.

Za prvé,