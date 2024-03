Pavel s Macronem připustili vyslání vojáků na Ukrajinu. Mohli by cvičit jednotky v napadené zemi

Evropa musí pokračovat v debatě o vyslání vojáků na Ukrajinu, shodli se český a francouzský prezident. Jednou z možností podle Petra Pavla je, že by západní instruktoři trénovali Ukrajince na jejich území, ale nebojovali by. Tím by podle něj nedošlo k překročení „červené linie“ ani porušení mezinárodního práva.