Všichni jsme produkty polovzdělanosti

Esej Radima Šípa: Řecký svět selhal ze stejného důvodu, z jakého dnes tváří v tvář autokraciím jiných civilizačních okruhů selháváme i my. Naše vzdělání nám neumožňuje porozumět charakteru společnosti, v níž žijeme a na jejíž výzvy máme reagovat.

Více než deset let jsem členem týmů, jež zkoumají ty školy hlavního vzdělávacího proudu, kde se děje něco skutečně zajímavého. Kde dochází ke skutečnému vzdělávání. (Výstup z jednoho takového výzkumu lze najít zde.) Ti, kteří se na těchto změnách podílejí, jsou hrdiny dnešních dnů. Denně se derou proti proudu nehostinného systému vzdělávání. Kvůli jeho nastavení jsou jejich těžce vydobytá vítězství vzápětí podkopávána a mařena. Proto velmi často vyhoří a vyhasnou. Jsou to hrdinové v antickém smyslu tragičtí. To patrně není náhoda. Celý problém má totiž svůj počátek hluboko v naší historii.

Naše skutečné řecké dědictví

Západní civilizace je civilizace demokratické polovzdělanosti. Otáčí se kolem gigantické postavy Platóna, k němuž podle filozofa Alfreda N. Whiteheada píšeme nadále už jen poznámky pod čarou. Bohužel. V moderní historiografii se sice za posledních sedmdesát let objevuje stále více autorů, kteří obdivný narativ o starověkém Řecku problematizují, ovšem reálná výuka historie a filozofie na základních a středních školách ukazuje, že si naše společnost fakticky nepoložila otázku: