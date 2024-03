Vývoj bojů (740. den): Ukrajina je Rusko, řekl Medvěděv a ukázal, jak by rozporcoval mapu

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za pondělí 4. března. Situace na některých místech už může být jiná.

Ukrajinským ozbrojeným silám se podařilo poškodit a možná i zneškodnit další loď ruské Černomořské flotily. Podle tvrzení ukrajinské vojenské rozvědky námořní drony Magura V5 zasáhly ruskou hlídkovou loď Sergej Kotov.

Cena lodi, na kterou Ukrajinci zaútočili u Kerčského průlivu, se odhaduje na 65 milionů dolarů (1,5 miliardy korun) a její posádku tvoří běžně přes 80 lidí. Po útoku na Krymském mostě na osm hodin zastavili provoz.

‼️ Russian patrol ship "Sergey Kotov" was destroyed in Crimea

The Main Intelligence Directorate officially confirmed the destruction of the ship. The agency reports that as a result of an attack by Magura V5 naval drones, the Russian ship was damaged in the stern, starboard and… pic.twitter.com/aqeSYQNFkD

— NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2024