Válečná stezka: Čekaly se ruské raketové salvy, zatím ale bingo s rafineriemi hrají Ukrajinci

Dvanáct ze třiceti: Zatímco se situace na frontě z pohledu Ukrajiny částečně stabilizovala a ruský postup zpomalil, bránící se země posunula válku na ruské území. Celkově Ukrajinci hlásí zásah 12 ze 30 největších rafinerií v Rusku, z toho devíti minulý týden.

I made a map of Russian refineries. Those marked red has had a "drone incident" or fire this year. pic.twitter.com/TrcEQdW8uE

— Def Mon (@DefMon3) March 17, 2024